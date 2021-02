Heppenheim. Die Stadtwerke Heppenheim versenden in diesen Tagen die Wasser- und Abwasserbescheide für das Jahr 2020. Um die derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen einhalten zu können, werden die Kunden bei Rückfragen gebeten, ihr Anliegen telefonisch vorzubringen.

Laut Mitteilung aus dem Rathaus stehen die Mitarbeiter der Stadtwerke unter den Nummern 06252/132 810 (Zentrale) sowie 132 816, 132 817 und 132 824 oder per Mail an info@stadtwerke-heppenheim.de zur Verfügung. Die Mitarbeiter sind von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr erreichbar. Freitags sind die Telefone von 8 bis 12 Uhr besetzt, heißt es in einer Mitteilung aus der Stadtverwaltung. zg