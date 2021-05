Verkaufswagen von Schausteller aufgebrochen

Hemsbach. Drei bislang unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr gewaltsam einen Verkaufswagen eines Schaustellers in der Bray-sur-Seine-Straße aufgebrochen. Wie die Polizei berichtet, entwendeten sie einen geringen Geldbetrag aus der Kasse. Als der Schausteller, welcher hinter dem Verkaufsstand in einem Wohnwagen schlief, auf die Tat aufmerksam wurde und sich zu seinem Verkaufsstand begab, flüchteten die drei Täter. Diese werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: 13-15 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, schwarze Adidas-Jacke

Täter 2: 13-15 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, weißes Unterhemd

Täter 3: 13-15 Jahre alt, westeuropäisches Erscheinungsbild, schwarzes T-Shirt

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.