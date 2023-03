Veranstaltung zum Synodalen Weg in Heppenheim

Heppenheim. Die Ökumenische Erwachsenenbildung Heppenheim lädt für heute zu einer Veranstaltung zum sogenannten Synodalen Weg ein. Der im Jahr 2019 begonnene Synodale Weg der Katholischen Kirche, der wesentlich durch die öffentliche Diskussion über den sexuellen Missbrauch angestoßen wurde, ist mit seiner fünften Vollversammlung vom 7. bis 11. März in Frankfurt zu Ende gegangen. Für viele Christen ist den Angaben zufolge damit die Hoffnung auf eine Erneuerung der Kirche verbunden, wie sie bereits in den 1960er Jahren durch das Zweite Vatikanische Konzil angestoßen worden war.

Martin Buhl, Vertreter der Diözese Mainz beim Synodalen Weg, wird bei der Veranstaltung heute in Heppenheim über den vorläufigen Abschluss der Synode berichten und darüber, welche Perspektiven es für die Zukunft gibt. Im Raum steht dabei auch der Vorbehalt seitens des Vatikans und ob es zu einer Verständigung kommen kann. Die Veranstaltung findet am heutigen Mittwoch (15. März), 19.30 Uhr, im Marienhaus (Laudenbacher Tor 2) in Heppenheim statt. red