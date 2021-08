Verabschiedung von Pfarrer Kanka aus Heppenheim

Heppenheim. Die evangelischen Kirchengemeinden in Heppenheim laden herzlich ein zur Verabschiedung von Pfarrer Dominik Kanka. Über zwölf Jahre war er als Gemeindepfarrer in der Christuskirchengemeinde tätig, davon auch eineinhalb Jahre im Kooperationsraum „Evangelisch in Heppenheim“. Nun heißt es für ihn, weiterzuziehen: Pfarrer Kanka wird zunächst Vertretungsdienste im Dekanat übernehmen, bevor er sich einem neuen Aufgabenfeld zuwendet. Am kommenden Sonntag, 29. August, wird er um 18 Uhr in einem Gottesdienst und anschließendem Empfang in der Christuskirche verabschiedet. red

