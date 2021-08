Verabschiedung von Pfarrer Dominik Kanka aus Heppenheim

Heppenheim. Pfarrer Dominik Kanka verlässt die Christuskirchengemeinde in Heppenheim. Am Sonntag, 29. August, wird er verabschiedet.

„Ich war mehr als zwölf Jahre in der Christuskirchengemeinde tätig, und ich war gern hier. Alles hat seine Zeit und jetzt habe ich entschieden, dass für mich eine neue Zeit beginnt“, sagt der scheidende Pfarrer. Er bleibt dem Bergsträßer Dekanat aber zunächst erhalten und wird Vertretungsdienste in Bürstadt und Alsbach übernehmen. Auch wird er weiterhin Religionsunterricht im Heppenheimer Starkenburg-Gymnasium erteilen.

Pfarrer Dominik Kanka verlässt seine bisherige Gemeinde. © Evangelisches Dekanat Bergstraße

In den vergangenen zwölf Jahren lag Pfarrer Kanka nach eigenen Angaben die evangelische Johann-Hinrich-Wichern-Kindertagesstätte besonders am Herzen. „Den Kindern biblischen Geschichten nahezubringen und mit ihnen gemeinsam zu singen, hat mir viele Freude gemacht. Das werde ich vermissen.“ In seine Amtszeit fiel 2017 auch das gefeierte Doppeljubiläum 500 Jahre Reformation und 50 Jahre Christuskirchengemeinde.

Pfarrer Kanka führte Salbungsgottesdienste ein und initiierte den Singkreis Schola, der jeden zweiten Sonntag im Gottesdienst unter anderem mit einem gesungenen Psalm, der so genannten Psalmodie, mitwirkt. Die Gemeinde habe sich zugleich gesellschaftlichen Herausforderungen gestellt, betont der 51-Jährige. Von Abschiebung bedrohte Flüchtlinge habe sie mehrfach und erfolgreich Kirchenasyl gewährt. Sie engagiert sich außerdem für die Synagogengedenkstätte und die Aktion Stolpersteine.

In den vergangenen anderthalb Jahren war Dominik Kanka Pfarrer nicht allein in der Heppenheimer Weststadt, sondern Pfarrer im so genannten Kooperationsraum „Evangelisch in Heppenheim“. Den Prozess der engeren Zusammenarbeit der Heilig-Geist- und der Christuskirchengemeinde hat er mit auf den Weg gebracht, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle angesichts unterschiedlicher Vorstellungen manchmal nicht einfach war, wie der Pfarrer einräumt.

Dekan Arno Kreh wird Dominik Kanka am Sonntag in der Christuskirche (Theodor-Storm-Straße 10) verabschieden. Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr. Im Anschluss lädt die Gemeinde zu einem Empfang ein. red