VdK Heppenheim legt eine Winterpause ein

Heppenheim. Die Kreisgeschäftsstelle Heppenheim des Sozialverbandes VdK macht von Freitag, 17. Dezember, bis einschließlich Montag, 10. Januar, Weihnachtsferien. Ab 11. Januar 2022 ist die Geschäftsstelle in Heppenheim wieder montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 06252/913 478 erreichbar (oder per E-Mail an kv-bergstrasse@vdk.de).

In dringenden Fällen, etwa zur Fristenwahrung, kann postalisch ein formloser Widerspruch mit dem Vermerk „Begründung folgt“ eingelegt werden.

Ein weiterer Ansprechpartner ist die VdK-Bezirksgeschäftsstelle Darmstadt unter Telefon 06151/359 980 oder per E-Mail an bgst.darmstadt@vdk.de. red