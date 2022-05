VdK Heppenheim: Den bayrischen Odenwald erkunden

Heppenheim. Der Ortsverband des VdK startet das Jahresprogramm am Freitag, 27. Mai, mit einer Fahrt in den badisch-bayrischen Odenwald. Um 8 Uhr geht es in das bayrische Weilbach in die Odenwälder Marzipankonditorei, anschließend nach Walldürn zur Führung und Verkostung in die Berres Nudelfabrik.

Gestärkt geht es nach Amorbach, von dort gegen 17 Uhr zurück nach Heppenheim.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter 06253-1445. Außerdem wird die Hauptversammlung des VdK-Ortsverbandes aus organisatorischen Gründen auf Samstag, 6. August, vorverlegt. red

