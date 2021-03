Heppenheim. Die Kreisgeschäftsstelle Heppenheim des Sozialverbandes VdK macht vom Montag, 29. März, bis Sonntag, 11. April, Osterferien.

Ab Montag, 12. April, ist die Geschäftsstelle wieder von Montag bis Donnerstag, jeweils 9 bis 12 Uhr, unter Telefon 06252/913 478 erreichbar. Weiterhin besteht die Möglichkeit, den VdK per Fax unter 06252/910 575 oder per E-Mail an kv-bergstrasse@vdk.de zu erreichen.

Der Verein bittet um Beachtung, dass eingegangene E-Mails wegen hohem Arbeitsaufkommen während der Ferienzeit und auch hinterher nicht bearbeitet werden. In dringenden Fällen kann die Bezirksgeschäftsstelle Darmstadt unter Telefon 06151/359 980 kontaktiert werden. red