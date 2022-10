Vandalismus trifft Lebensretter hart

Heppenheim. Thomas Rech ist menschlich mehr als enttäuscht. Der Einheitsführer und Technische Einsatzleiter des Kreisverbandes Bergstraße und des Ortsverbandes Heppenheim bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) kann kaum glauben, was vergangene Woche in der Heppenheimer Weiherhaustraße passiert ist: Als Rech am Dienstagabend, 11. Oktober, zum Gelände der DLRG gerufen wurde, war ein Fahrzeug der Wasserrettung aufgebrochen.

„Es ist wirklich unfassbar“

„Es ist wirklich unfassbar und wurde im Rahmen der Jugendübung entdeckt“, so der Einsatzleiter schockiert. Er geht davon aus, dass die Täter zunächst ein Anbauteil einer danebenstehenden Kehrmaschine gewaltsam demontiert und damit die Fensterscheibe des Einsatzfahrzeuges eingeschlagen haben. „Durch die kaputte Fensterscheibe wurde dann eine Tür geöffnet. Offenbar durchsuchten die Eindringlinge die Fahrzeugkabine nach Wertgegenständen, wurden aber nicht fündig“, fasst Rech die Spuren zusammen.

Erst schlugen Unbekannte ein Fenster des DLRG-Rettungsfahrzeuges ein, dann öffneten sie den Wagen durch die kaputte Scheibe. © Thomas Rech/DLRG Heppenheim

Die Funktechnik jedenfalls wurde nicht entwendet. Die Täter hätten noch nicht einmal probiert, sie auszubauen. „Wären sie mit dem Fahrzeug davongefahren, hätten wir sie damit orten können“, erklärt der Einsatzleiter weiter. Eine Sicherheitsvorkehrung, die einen Diebstahl erschwert und im Einsatz der DLRG, besonders für die kreisweite Arbeit, essenziell ist.

Aufgrund der Nutzungsbeschränkung im Bereich von Behörden und Organisationen seien diese technischen Geräte auf dem Schwarzmarkt aber sicher auch nur schwer zu veräußern, glaubt Rech. Er fragt sich deshalb, wer auf solche Ideen komme.

Einen Versuch, das Fahrzeug zu entwenden, kann der Leiter der DLRG Heppenheim dennoch nicht ganz ausschließen. Das wäre jedoch nur mit internen Kenntnissen möglich gewesen, da das Auto wegen eines technischen Einbaus nicht einfach so losfährt. Eine besondere Sicherung also.

Wohl eher keine Profis am Werk

Die Vandalen scheinen wenig informiert gewesen zu sein, was sie da eigentlich gerade anstellen. „Interessanterweise wurde auch der Blaulicht-Schalter betätigt“, sagt Thomas Rech. Getan hat sich dabei aber nichts. Auch er ist durch einen speziellen technischen Einbau deaktiviert. „Ich gehe also nicht davon aus, dass es Profis waren. Warum jemand sowas macht, kann ich mir aber wirklich nicht erklären“, so der Einsatzleiter weiter.

Für die Lebensretter ist der Vorfall ein herber Schlag. Sie sind in ihrer Arbeit und ihrem Training nun gestört. Thomas Rech muss einige seiner Leute jetzt sogar mit Privatfahrzeugen zu Übungen fahren lassen, alles mit großem organisatorischem Aufwand verbunden. Der Ausfall des Fahrzeugs sei aber nicht nur beim Transport spürbar. Auch in Notfällen sei es wichtig; seine einwandfreie Funktionstüchtigkeit könne im Ernstfall über Leben und Tod entscheiden. Thomas Rech erinnert daran, dass dabei nicht um das Gemeinwohl der Heppenheimer, sondern um das Gemeinwohl des ganzen Kreises gehe.

Auf dieser Ebene stünden der DLRG aktuell 120 Helfer in der öffentlichen Gefahrenabwehr zur Verfügung. Außerdem seien 75 zur Katastrophenabwehr ausgebildet. „In Heppenheim haben wir alleine 35 aktive DLRG-Mitglieder“, so der Leiter weiter, der sich über Ausrüstung und Ausstattung mit einem Bedarfsplan Gedanken macht. Das beschädigte Fahrzeug hatte die DLRG übrigens erst im vergangenen Jahr gebraucht übernommen und seitdem als Gerätewagen zur technischen Unterstützung und zur Rettung aus Hochwassergefahren umgebaut. „Wir haben es vornehmlich zu Wasserrettungseinsätzen genutzt, auch wenn es noch nicht so ausgerüstet ist, wie wir uns das wünschen“, sagt Rech. Jetzt aber könne man es erst einmal nicht mehr nutzen, die DLRG wartet auf den Austausch der beschädigten Elemente. Und Ersatzteile zu bekommen, sei wie vieles aktuell, sehr schwierig. Bei der DLRG hofft man, dass die Versicherung für die Reparatur aufkommt und natürlich, dass die Täter gefasst werden. Ein Strafantrag bei der Polizei ist gestellt.

Das menschliche Fehlverhalten der Vandalen sorge im Verein bei allen für absolutes Unverständnis. „Am Ende müssen nun die rein ehrenamtlichen Helfer das Fahrzeug wieder herrichten. Hinzu kommt, dass der eigentliche Ausbau sowieso schon ins Stocken geraten ist, da dem DLRG-Ortsverband Heppenheim zuletzt die finanziellen Mittel fehlten, um weitere technische Einbauten zu beschaffen“, so Rech. Da sei so eine Aktion doppelt demotivierend und nur schwer zu verkraften.

Weil die Lebensretter aber zusammenhalten, sind sie mitgliederstark durch die Corona-Krise gekommen. Auch jetzt lassen sie sich nicht unterkriegen, wie Rech versichert. /ü pam