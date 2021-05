Er fühlt sich auf beiden Seiten des Atlantiks zu Hause. Seit vier Jahren wohnt Heinz Niederste-Hollenberg in Heppenheim. Heute, Dienstag, 11. Mai, wird er 90 Jahre alt. Der Geburtstag wird coronabedingt in kleinem Kreis gefeiert.

Die Kindheit verbrachte er auf dem Hof der Eltern in Westerkappeln im Kreis Tecklenburg. Als Ingenieur ging er 1957 für sechs Jahre in die USA. Zurück in

...