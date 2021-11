Unter Drogeneinfluss hinterm Steuer in Heppenheim unterwegs

Heppenheim. Einen 45 Jahre alten Autofahrer haben Beamte der Polizeistation Heppenheim am Montagabend (08.11.) in der Lorscher Straße gestoppt. Schnell bemerkten die Beamten, dass der 45-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis.

Der Fahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.