Die Heppenheimer haben gewählt – und das nicht zu knapp. Schon vor dem eigentlichen Wahltag am Sonntag haben laut Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) fast 7800 Bürger ihre Stimmen für das neue Stadtparlament per Briefwahl abgegeben, viele weitere haben am Sonntag die Wahllokale aufgesucht.

Ein aussagekräftiges Ergebnis konnte Wahlleiter Thomas Ehret am Sonntagabend allerdings nicht

...