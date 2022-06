Heppenheim. Am Sonntag, 19. Juni, zwischen 14 und 17.30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen roten BMW M 4, der in der Wiegandstraße/Ecke Friedensstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 5000 Euro wird die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das am linken hinteren Kotflügel beschädigt wurde, teilt die Polizei mit. ots

