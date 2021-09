Hambach. Am Dienstag, 21. September, ereignete sich zwischen 13 und 19 Uhr in der Straße Hambacher Tal 139 ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß dabei mit seinem Fahrzeug gegen die Hauswand, die zum Pfarrheim und der katholischen öffentlichen Bücherei der Gemeinde Sankt Michael gehört. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden an der Hauswand. ots

