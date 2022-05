Unfallflucht auf Parkplatz in Heppenheim

Heppenheim. Am Dienstag, 10. Mai, im Zeitraum zwischen 16 und 17 Uhr ereignete sich auf dem Bauhaus-Parkplatz in Heppenheim eine Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Hyundai i30 war ordnungsgemäß in einer Parklücke vor dem Bauhaus abgestellt worden. Ein bisher unbekannter Fahrer beschädigte mit seinem Wagen diesen Pkw vermutlich beim Ein-/Ausparken und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich laut Polizei auf ca. 800 Euro beziffern. Ein bisher unbekannter Zeuge hinterließ einen Zettel am geschädigten Fahrzeug, ohne seine Daten anzugeben. Dieser Zeuge und weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060. ots

