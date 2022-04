Heppenheim. Am Samstag, 23. April, zwischen 16 und 16.10 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Tiergartenstraße in Heppenheim zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausfahren in/aus eine/r Parklücke einen geparkten silberfarbenen Mercedes, wobei dieser am Stoßfänger und der Felge vorn links beschädigt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 3500 Euro. Der Verursacher beging Unfallflucht. ots

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1