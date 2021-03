Heppenheim. Aus einem auf einer Baustelle im Muskatellerweg befindlichen Container wurden in der Nacht zum Dienstag, 9. März, hochwertige Markenwerkzeuge gestohlen. Unbekannte hebelten den Baustellen-Container zunächst gewaltsam auf und verschafften sich so Zugang in den Lagerraum. Nach der Tat flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Ebenfalls einen Werkzeug-Container auf einem Baustellengelände in der Rebenstraße suchten sich Kriminelle in der Nacht zum Dienstag für einen Einbruch aus. Die ungebetenen Besucher knackten ein Schloss und verschafften sich so zunächst Zugang. Sie ließen anschließend diverse Bauwerkzeuge mitgehen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen. ots