In Heppenheim gibt es sie seit dem 31. Oktober 2010, die sogenannten Leon-Hilfe-Inseln. So werden Anlaufstellen bezeichnet, in denen Kindern geholfen wird, die sich in Gefahr befinden, beispielsweise von Fremden angesprochen oder verfolgt werden, sich verlaufen haben oder sonstige Probleme haben. 34 dieser „Inseln“ stehen zur Verfügung, zu finden sind sie in der Kernstadt, zu erkennen an einer

...