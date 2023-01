Als Bürgermeister Rainer Burelbach am Sonntagnachmittag zusammen mit Ehefrau Petra leicht verspätet – Grund war der Neujahrsempfang im Stadtteil Erbach – bei den Parteifreunden von der CDU im Restaurant „Gossini“ auftauchte, leuchtete ihm überraschend sein Ebenbild entgegen. „Gemeinsam für Heppenheim“ heißt es auf dem Banner mit dem Konterfei des Kandidaten, der am 12. März zum dritten Mal in

...