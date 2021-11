Überfall auf Schnellrestaurant

Heppenheim. In der Nacht von Freitag auf Samstag (5./6.11.) wurde in der Tiergartenstraße ein Schnellrestaurant von zwei unbekannten Räubern überfallen. Um kurz nach Mitternacht betraten die mit Sturmhauben maskierten Täter über eine Hintertür den Küchen-/Bürobereich und bedrohten die vier anwesenden Angestellten mit Messern. Mit Beute in unbekannter Höhe flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Angestellten blieben unverletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Räuber sollen ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 175 bis 180 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Einer soll eine grüne, der andere eine schwarze Jacke angehabt haben. Ansonsten seien beide dunkel bekleidet gewesen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, in die auch ein Diensthundeführer mit Diensthund und mehrere Streifen aus Baden-Württemberg eingebunden waren, verlief bislang ohne den gewünschten Erfolg. ots