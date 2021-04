Über die Kunst in der Barockzeit

Heppenheim. „Kunstvoll in den Abend“ – so heißt das neue Online-Format des Katholischen Bildungswerks Bergstraße/Odenwald. Das Bildungswerk bietet künftig jeden ersten Mittwochabend im Monat die Möglichkeit, sich auf eine digitale Reise durch die Kunstgeschichte zu begeben. „Da Kunstausstellungen und Museen coronabedingt gar nicht oder nur eingeschränkt besucht werden können, wollen wir die Kunstgeschichte ins Digitale verlegen und damit zu den Kunstinteressierten nach Hause bringen“, so Jan Turinski, der Leiter der Bildungseinrichtung. Die im Jahr 2021 stattfindenden Vorträge stehen dabei ganz unter dem Thema „Barock – gestern und heute“.

Drei Online-Sitzungen

Ist Barock nur eine Kultur- und Kunstphase des 17./18. Jahrhunderts oder ist „barock“ auch eine Konstante, die bis in die Gegenwart reicht?“, umreißt die Referentin und Kunsthistorikerin Ursula Dann (Mannheim) die Leitfrage der Online-Vortragsreihe. Besprochen werden in den einzelnen Online-Sitzungen die großen Barockmeister, aber eben auch ältere und neuere Licht- und Konzeptkünstler oder Figurenspezialisten, die barocke Stilelemente in ihren Werken aufgreifen.

Die Reihe beginnt am 5. Mai, mit einem Vortrag über die Ursprünge des Barock in der Renaissance. Die nächsten Termine sind der 9. Juni und der 7. Juli. Da die einzelnen Vorträge in sich abgeschlossen sind, kann die gesamte Veranstaltungsreihe, aber auch nur einzelne Termine belegt werden. Die einzelnen Vorträge finden per „Zoom“ jeweils von 19 bis circa 20.15 Uhr statt. Anmeldung und weitere Informationen auf der Webseite des Bildungswerks. red

Info: www.kbw-bergstrasse- odenwald.de

