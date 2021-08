Sonderbach. Am Sonntag, 15. August, bietet der TV Sonderbach die erste Wanderung in 2021 an. Treffpunkt ist der Sonderbacher Turnplatz – hier versammeln sich die Teilnehmer um 10 Uhr. Gewandert wird in der näheren Umgebung von Sonderbach und Kirschhausen. Mittags kehrt die Gruppe in der Gaststätte “Zur alten Mühle“ in Kirschhausen ein. Wer teilnehmen möchte, soll sich noch heute bei Wanderführer Walter Müller unter 062524113 melden oder eine Mail an wamue2411@gmail.com schicken. red

