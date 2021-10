Trio am Mittwoch im Marstall in Heppenheim

Heppenheim. Spannende Grooves, gepaart mit radikaler Spontaneität und dem Verlangen, unbekannte Gebiete zu betreten, das verspricht die Musik des deutsch-griechischen Trios Simon Bräumer, Pascal Klewer und Sofia Eftychidou mit Trompete, Bass und Drums. Eine tiefe Vertrautheit der Musiker untereinander bietet gestalterische Freiräume, die immer wieder aufs Neue mit einer Melange aus lyrischen Melodien, sensiblen Momenten und energetischen Rhythmen überraschen.

Nach einem erfolgreichen Neustart im September geht die Reihe „Jazz im Marstall“ in Heppenheim mit dem Auftritt von Bräumer, Klewer, Eftychidou am 3. November (Mi.) ab 20 Uhr in die zweite Runde. Gemäß der 3G-Regelung für Innenräume werden zur Veranstaltung ausschließlich Geimpfte, Genesene sowie Personen mit einem tagesaktuellen Antigen-Schnelltest (kein Selbsttest) oder einem maximal 48 Stunden alten PCR-Test eingelassen (Karten-Info Tel. 06251/1008-16 oder www.forum-kultur.com). red