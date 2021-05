Elisabeth Freiberger ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Am 28. April schlief sie friedlich zu Hause im Beisein der Familie ein, am Dienstag wurde sie zu Grabe getragen. Am 22. Februar war Elisabeth Freiberger 100 Jahre alt geworden. Corona-bedingt musste das große Fest jedoch ausfallen. Nur wenige Monate zuvor, im Dezember, war ihre große Liebe Herbert Freiberger im Alter von 93 Jahren

...