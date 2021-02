Heppenheim. Bei der Kommunalwahl am 14. März kämpfen acht Parteien und Wählergemeinschaften um den Einzug ins Stadtparlament. Insgesamt sind dort 37 Mandate zu vergeben. Die Spitzenkandidaten beantworten in einer Serie die gleichen Fragen der Redaktion. Im achten und letzten Teil äußert sich Yannick Mildner, Spitzenkandidatin der Tierschutzpartei.

Wie hat sich Heppenheim aus Ihrer Sicht in der vergangenen Wahlperiode verändert?

Yannick Mildner tritt bei der Kommunalwahl in Heppenheim für die Tierschutzpartei an. © Lotz

Yannick Mildner: Es gibt immer noch viele Defizite in den Bereichen Kultur, Umwelt, Soziales und Sport. Aktuell sind Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie eingeschränkt. Generell gilt: Die Freilichtbühne muss als Veranstaltungsort gestärkt werden. Es müssen Kulturfonds aufgelegt werden, um die städtische und regionale Veranstaltungsbranche zu unterstützen. Die Flächenversiegelung muss eingedämmt werden. Weiterhin hätte man beispielsweise im Gewerbegebiet Süd dafür sorgen müssen, dass Solarpanels auf die Industriegebiete kommen. Sozialer und bezahlbarer Wohnraum ist immer noch zu wenig vorhanden. Außerdem sind wir noch weit von einem behindertengerechten Heppenheim entfernt, auch wenn einige Dinge umgesetzt wurden – wie der Behindertenlift an der Stadtbücherei. Sanierte Bolzplätze wären wichtig, um auch Standorte außerhalb der Stadien zu stärken.

Wie kann der ÖPNV in der Stadt (wieder) attraktiver werden?

Mildner: Beim Stadtbus wurde die beschlossene Minderung des Preises auf 1,70 Euro für eine Erwachsenen-Karte nun endlich umgesetzt. Weitere Haltestellen in Heppenheim wurden eingeführt, mittlerweile gibt es zwei Stadtbuslinien. Das Ruftaxi-Angebot wurde auf weitere Stadtteile ausgedehnt. Das System VRN-Nextbike gibt es mittlerweile auch in Heppenheim. Allerdings muss die Radwegesituation verbessert werden. Die Fahrradwege müssen ausgebaut und gleichzeitig sicherer werden.

Wie kann dem hohen Verkehrsaufkommen in der Innenstadt entgegengewirkt werden?

Mildner: Die Radwege und die Radverkehrssicherheit müssen gestärkt werden. Bei den Abstellplätzen für Fahrräder gibt es immer noch Ausbaupotenzial. Werden diese Dinge noch stärker angegangen, werden auch mehr Menschen mit dem Rad in die Innenstadt fahren.

Der Parkraum in der Stadt ist hingegen recht knapp bemessen. Wie könnte dieses Problem aus Ihrer Sicht gelöst werden?

Mildner: Wir haben einige Tiefgaragen in der Innenstadt, die wenig genutzt werden. Es ist verständlich, wenn Menschen lieber an der Oberfläche parken möchten. An zu wenig Parkraum mangelt es in Heppenheim aber nicht.

Wie bewerten Sie die Situation auf dem Immobilienmarkt?

Mildner: Wir brauchen mehr sozialen und bezahlbaren Wohnraum in Heppenheim. Hierzu soll das Modell „Vermiete doch an die Stadt“ eingeführt werden. Es geht nämlich nicht darum, immer mehr Fläche zu versiegeln, sondern Leerstand zu bekämpfen und gleichzeitig Nachverdichtung zu betreiben. Aktuell wird viel Fläche versiegelt, ohne die Nachhaltigkeit dabei in einem angemessenen Umfang zu berücksichtigen. Wir müssen stärker versuchen, mit der Umwelt im Einklang zu leben, statt Mensch und Umwelt als Gegensätze zu betrachten.

Wo kann der Hebel angesetzt werden, damit Heppenheim attraktiver für Touristen wird?

Mildner:. Prinzipiell ist die Stadt Heppenheim für Touristen schon attraktiv, vor allem auch durch die malerische Altstadt. Wichtig ist, dass genügend Grünflächen in der Stadt erhalten bleiben. Dazu muss die Flächenversiegelung eingedämmt werden. Touristen wollen Sehenswürdigkeiten besichtigen, aber sich auch erholen. Das wäre in einer zubetonierten Stadt weniger gut möglich.

Wie könnte der „Schandfleck“ Europaplatz attraktiver gestaltet und künftig genutzt werden?

Mildner: Der Europaplatz wurde im Rahmen des Hessentags 2004 hastig geschaffen, ohne ein Konzept zu entwerfen, wie der Platz künftig genutzt werden kann. Der Europaplatz sollte als Veranstaltungsstätte verwendet und rundherum stärker begrünt werden. Keine Alternative anzubieten, nachdem der Frühjahrsmarkt dort nicht mehr stattfindet, war ein Fehler der Stadt Heppenheim.

Wie kann die Kreisstadt für junge Familien, aber auch für die älteren Bürgerinnen und Bürger attraktiver werden?

Mildner: Junge Familien müssen ausreichend bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung haben. Des Weiteren müssen genügend Freizeitangebote zur Verfügung stehen. Dies geht von einem attraktiven Schwimmbad über gute Sportanlagen hin zu ausreichend Grünflächen zum Ausruhen und Entspannen.

Bei älteren Bürgerinnen und Bürgern ist es wichtig, dass diese sich barrierefrei durch die Stadt bewegen können. Als „Partei Mensch Umwelt Tierschutz“ schlagen wir Generationen-Treffs vor, bei denen sich Bürger verschiedener Altersklassen miteinander treffen können.

Außerdem wollen wir, dass das Konzept der Paten-Omas/-Opas eingeführt wird. Das Konzept sieht vor, dass sich Familien mit Kindern, die keine Großeltern mehr haben, Paten-Omas oder -Opas vermittelt bekommen können. Dazu gibt es eine Probezeit, um zu schauen, ob es von beiden Seiten passt. Wie die Kontakte zwischen Familien und Paten-Omas und -Opas dann gestaltet werden, entscheiden die Beteiligten selbst. Die Omas und Opas engagieren sich ehrenamtlich.

Mit welchem Ziel gehen Sie in den Wahlkampf und auch in die Kommunalwahl 2021?

Mildner: Wir wollen in die Stadtverordnetenversammlung einziehen, am liebsten in Fraktionsstärke. Das trauen wir uns zu. Es gibt keine andere Partei, welche die Bereiche Mensch, Umwelt und Tier als untrennbare Einheit ansieht und versucht, ihre politischen Vorstellungen danach auszurichten. Man muss sich nicht für eine Komponente entscheiden, sondern sie miteinander in Einklang bringen. fran