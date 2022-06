Tierschutzpartei bringt Anträge ein

Heppenheim. Die Partei Mensch Umwelt Tierschutz im Heppenheimer Stadtparlament hat zwei neue Anträge eingereicht. Zum einen möchte die Fraktion um Yannick Mildner und Alexander Fritz die Möglichkeit für vorlesbare Fahrpläne am Heppenheimer Busbahnhof schaffen. „Es gibt in der Kreisstadt eine dreistellige Zahl von Menschen mit Sehbehinderung. Für diese möchten wir einen barrierefreien Zugang zu aktuellen Fahrplanauskünften des ÖPNV schaffen“, so Fritz. In Bensheim sei dies bereits längst umgesetzt. „Der Zustand, dass Menschen mit Sehbehinderung sich am Bahnhof durchfragen müssen, ist nicht tragbar“, so Mildner. Das Ziel müsse sein, ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen zu können.

Im zweiten Antrag möchte die Fraktion für mehr Sonnenschutz auf Heppenheims Spielplätzen sorgen. „Hierbei haben wir für den ersten Schritt jene Spielplätze in den Blick genommen, die Sandkästen beinhalten und am häufigsten genutzt werden“, erläutert Fritz. Viele Kinder könnten aufgrund der Sonneneinstrahlung die Sandkästen nicht nutzen, da es in der Mittagssonne zu heiß sei und sich der Sand aufheize. Sonnensegel oder andere Möglichkeiten der Beschattung sollen dazu dienen, dass Kinder auch während starker Sonneneinwirkung die Spielplätze nutzen können. red