Heppenheim. Das Tierheim (Außerhalb 65) ist bis einschließlich Freitag, 9. Juli, für Besucher und Gassigeher geschlossen. Der Grund: In dieser Zeit treten die angehenden Tierpfleger zu ihrer praktischen Prüfung an. Das Tierheimteam ist bis einschließlich Freitag, 9. Juli, am besten per E-Mail unter info@tierheim-heppenheim.de zu erreichen; eine Notfallnummer wird unter Telefon 06252/72637 angesagt. red

