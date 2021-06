Themenführung über das Geistertal

Heppenheim. Faszinierende Geschichten zwischen Eckweg und Bombachtal erwarten laut Ankündigung die Teilnehmer der öffentlichen Führung „Geschichten am Wegesrand – Das Geistertal“ am 13. Juni ab 10.30 Uhr.

Die zweieinhalbstündige leichte Wanderung beginnt am Parkplatz Eckweg (neuer Friedhof) und führt oberhalb des Guldenzolls in das Bombachtal und über den Burgensteig und den Mausnestweg zurück. Auf dem Weg werden Waldgeister, das Elfentrittchen und sogar der Teufel persönlich in Erzählungen „am Wegesrand“ lebendig. Aber auch historisch Wissenswertes über den Guldenzoll und die Bombach, weiß Stadtführer Karlheinz Mulzer zu berichten. Ein Genuss sei auch der traumhafte Ausblick über Heppenheim, Laudenbach und bis in das Rheintal, der sich bei dieser abwechslungsreichen Wanderung vielerorts bietet, heißt es in der Ankündigung.

Der Teilnahmepreis beträgt 8 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder. Tickets müssen vorab bei der Tourist-Information erworben und Kontaktdaten hinterlegt werden. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personenbeschränkt. Ein tagesaktueller Corona-Bürgertest wird empfohlen. Die allgemeingültigen Abstands- und Hygieneregeln sind während der Führungen einzuhalten. red