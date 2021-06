Termine für Radler und Schwimmer

Heppenheim. Nach dem Start des Trainings für das Sportabzeichen sind nun auch die Termine für die Disziplinen Radfahren und Schwimmen bekannt. Die Radler treffen sich am 19. Juni und am 18. September in der Hunsrückstraße (Ecke Odenwaldstraße). Auf dem Programm stehen ab 9 Uhr Schnelligkeit und ab 10 Uhr Ausdauer. Es besteht Helmpflicht. Die Schwimmer treffen sich am 3. Juli und 28. August im Heppenheimer Freibad. Das Leichtathletik-Training inklusive Abnahme des Sportabzeichens ist immer mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr im Stadion. red

