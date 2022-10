Tango Marcando in der Heppenheimer Christuskirche

Heppenheim. Das Ensemble Tango Marcando präsentiert Musik aus einhundert Jahren Tango-Geschichte und setzt dessen einzigartige Emotionalität virtuos in Szene, heißt es in einer Konzertankündigung der Stadt. Mit musikalischem Feinsinn bringe das Orchester die ganze Tiefe und Leidenschaft des Tangos auf die Bühne und knüpfe in der Besetzung mit Streichern, Bandoneon, Klavier und Kontrabass an die Tradition der historischen „orquesta típica“ aus Buenos Aires an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Ensemble lasse anhand von Original-Arrangements stilsicher die musikalischen Kontraste und Klangfarben des Tango Argentino der Goldenen Ära der 1940er und 1950er Jahre aufleben und widme sich darüber hinaus zeitgenössischen Kompositionen sowie dem Tango Nuevo von Astor Piazzolla. Der argentinische Sänger Marcelo Paletta sei mit dem Tango aufgewachsen und deshalb der ideale Interpret des „tango cancion“, des gesungenen Tangos.

Das Konzert des Ensembles findet in Zusammenarbeit mit der Musikschule Heppenheim statt. Es beginnt am Sonntag, 16. Oktober, um 18 Uhr in der Christuskirche in Heppenheimstatt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. red