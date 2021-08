Tango im Kastanienhof

Heppenheim. Von der Faszination des argentinischen Tangos soll man sich beim Tango Marcando Open Air der Reihe „Kultur im Kastanienhof“ am kommenden Samstag (7. August) am Saalbaukino in Heppenheim überzeugen können.

Tango Marcando spielt Original-Arrangements des Tangos in der historischen Formation einer „orquesta tipica“ in der Besetzung mit Bandoneon, Klavier, Bass und Streichern. Das Repertoire reicht von alten Tangos der „Guardia Vieja“ bis hin zum „Tango Nuevo“ von Astor Piazzolla. Der Sänger Marcelo Paletta ist mit dem argentinischen Tango aufgewachsen und präsentiert den „Tango cancion“, den gesungenen Tango. Los geht es am Samstag um 19 Uhr im Saalbau Kino-Hof in Heppenheim in der Wilhelmstraße 38. red