Tag der Pflege: Ein Süßes Dankeschön für die Vitos-Mitarbeiter in Heppenheim

Heppenheim/Riedstadt. Mit dem Internationalen Tag der Pflege findet alljährlich am 12. Mai ein Tag zu Ehren aller Menschen in der Pflege statt, die sich täglich für die Patientenversorgung einsetzen.

Ralf Schulz, Geschäftsführer Vitos Riedstadt und Vitos Heppenheim, nutzt diesen besonderen Tag, um sich mit den Pflegedirektoren der beiden Gesellschaften persönlich bei den Pflegekräften zu bedanken: „Mit viel Herz, Empathie und hoher fachlicher Kompetenz versorgen die Mitarbeiter und Kollegen in der Pflege bei Vitos unsere Patienten und Klienten.“, erklärt Schulz „Nur mit diesem Engagement können wir den Patienten die bestmögliche Unterstützung bieten.“

Vom Spaziergang bis zum Ausflug

Die Pflegekräfte in der Psychiatrie begleiten die Patienten in gesundheitlich schwierigen Lebensphasen und helfen ihnen meist über einen längeren Zeitraum. Sie sind erste Ansprechpartner. Ihre Aufgabe ist es, die Patienten professionell auf dem Weg der Besserung zu begleiten. Die Mitarbeiter verbringen viel Zeit mit den Patienten, machen einen Ausflug, gehen spazieren und sind für die Zeit des Aufenthaltes ein kleines bisschen Familie.

Die Pflege in der Psychiatrie ist sehr auf die persönliche Beziehung ausgerichtet, den dahingehenden Herausforderungen in der Pandemie begegnen sie seit einem Jahr besonders engagiert und kreativ. „Wir nehmen den Tag der Pflege daher gern zum Anlass unseren Pflegekräften Danke zu sagen und versüßen diesen Tag mit einer kleinen Kaffeepause“, lud Schulz gemeinsam mit Sabine Schiel, Pflegedirektorin des Vitos Klinikums Heppenheim zu einer kurzen Auszeit ein.

Leckereien gab’s vom „Coffeebike“

Sich einmal durch den Duft frisch gemahlenen Kaffees mit einem Latte Macchiato, Cappuccino oder einer anderen Lieblingskaffeespezialität durch die Baristas eines Coffeebikes „to go“ verwöhnen zu lassen steht für einen Moment im Zentrum des sonst anspruchsvollen Alltags. Trotz stetiger Weiterentwicklungen in der Therapie, Diagnostik und den Behandlungsmethoden, ist die Versorgung von Patienten und Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen auch in Zukunft nur möglich, wenn qualifizierte Menschen den Pflegeberuf ausüben und den Ausbildungsberuf neu ergreifen.

Vitos setzt sich daher mit einem breiten Angebot an Seminaren, Fortbildungen, Aus- und Weiterbildung in der eigenen Vitos Akademie gezielt dafür ein, dass insbesondere Pflegekräfte gerüstet sind, um die Qualität der Pflege in der Psychiatrie sicherzustellen und voranzubringen. Mit dem Bachelor of Arts in Social Management Advanced Nursing Practice und dem Bachelor of Arts in Social Management Psychiatric Nursing sind auch zwei Studienangebote dabei.

Mit der Gesundheitsschule Riedstadt und der Gesundheitsakademie Bergstraße macht Vitos zudem auch ein Angebot für eine fundierte, qualifizierte Ausbildungsmöglichkeit zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann.

