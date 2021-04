Susanne Benyr bleibt Stadtverordnetenvorsteherin

Susanne Benyr wird auch in den nächsten fünf Jahren das höchste parlamentarische Amt der Kreisstadt bekleiden. Mit großer Mehrheit – 33 der 37 abgegebenen Stimmen entfielen auf Benyr – wurde die CDU-Politikerin aus Ober-Laudenbach am Donnerstagabend bei der konstituierenden Sitzung der Heppenheimer Stadtverordnetenversammlung in der Erbacher Mehrzweckhalle ins Amt der

...