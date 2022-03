Supermarkt nimmt die nächste Hürde

Heppenheim. Das hätten sich die beiden ehrenamtlichen Stadträte Christoph Zahn (77 Jahre, CDU) und Helmut Bechtel (70, SPD) auf ihre vergleichsweise alten Tage wohl nicht träumen lassen: In Vertretung von Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) und der Ersten Stadträtin Christine Bender (SPD) repräsentierte das Duo bei der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses den Magistrat der Kreisstadt. Unterstützt wurden sie von Jörg Knapp, dem städtischen Fachbereichsleiter für Bauen und Umwelt. Das Trio machte seine Sache am Dienstagabend in der Hambacher Schlossberghalle mehr als ordentlich. Es kann sich sogar auf die Fahnen schreiben, zwei richtungweisende Projekte für die Entwicklung des Stadtteils Kirschhausen vorangebracht zu haben.

Denn: Mit jeweils sieben Stimmen von CDU, SPD und FDP votierte der Ausschuss für die Neufassung eines Aufstellungsbeschlusses für das geplante Neubaugebiet „Siegfriedstraße 394“ sowie für die Einleitung der vierten Änderung des Flächennutzungsplans und die damit einhergehende Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung eines Bebauungsplans für den geplanten Neubau eines Lebensmittelmarktes am Ortsausgang des Stadtteils. LiZ/Linke, Grüne und Tierschutzpartei votierten jeweils mit Nein.

Im Klartext heißt das: Der Ausschuss leitete die nächste Planungsphase sowohl für das Neubaugebiet (Bericht folgt) als auch für den Supermarkt im größten Heppenheimer Stadtteil ein.

Insbesondere für den geplanten Neubau des Lebensmittelmarktes gilt dabei: Der vielfach geäußerte Wunsch der Kirschhäuser, aber auch der Bewohner der umliegenden Stadtteile und Ortschaften, nach einem nahe gelegenen Vollsortimenter könnte deutlich schneller Realität werden, als von vielen gedacht.

„Mein Vorgänger hat mir einmal gesagt: Die Aufstellung eines Bebauungsplans kann neun Monate dauern, mitunter aber auch 99 Jahre“, ließ Jörg Knapp scherzhaft vor Beginn der Ausschusssitzung verlauten. Zwar sind seit der ersten Abstimmung über die Supermarkt-Pläne im Stadtparlament im Juli 2020 deutlich mehr als neun Monate vergangen, die damals anvisierten zwei Jahre Vorlaufzeit wurden mit der Weichenstellung am Dienstag jedoch deutlich unterschritten – obwohl es zwischenzeitlich sogar in der Regionalversammlung Südhessen erhebliche Einwände und Widerstände gegen das Vorhaben gegeben hatte.

Kritischer Wunsch nach Wohnraum

„Wenn es so gut weiterläuft, wird das Projekt vielleicht sogar noch in dieser Wahlperiode realisiert“, zeigte sich FDP-Fraktionschef Christopher Hörst, seit jeher ein Befürworter des Marktes, optimistisch. Zustimmung gab es zudem von Isa Serdani (CDU), Sonja Eck (SPD) sowie Kerstin Fuhrmann (Freie Wähler). „Ein Versorger im Ortsteil erleichtert den stressfreien Einkauf“, sagte Serdani. Zudem schone ein Markt an der B460 auch die Umwelt. „Denn viele Menschen müssten dann nicht mehr für den Einkauf nach Heppenheim fahren.“

Vonseiten der SPD gebe es für den Discounter „Norma“, der den Markt realisieren möchte, keineswegs einen Freibrief, stellte Sonja Eck klar. „Wir werden das Vorhaben durchaus kritisch begleiten“, kündigte sie an. Doch auch für die Genossin steht außer Frage: „Die Kirschhäuser, und nicht nur die, wollen diesen Markt. Vieles spricht auch aus unserer Sicht dafür.“

Frei von Kritik ist das Vorhaben dennoch nicht. Geäußert wurde sie am Dienstag in erster Linie von Ulrike Janßen (LiZ/Linke), Franz Beiwinkel (Grüne) und Yannick Mildner (Tierschutzpartei). Thematisiert wurde in diesem Zusammenhang zumeist die vorgesehene Größe des Marktes mit einer Verkaufsfläche von rund 1100 Quadratmetern, zuzüglich eines Backshops mit Café und den zahlreichen Parkplätzen für die potenziellen Kunden.

„Was ist das denn bitteschön für ein Riesen-Oschi?“, fragte Janßen in die Runde. Nicht nur sie befürchtet angesichts des umfangreichen Warenangebots, das ein Markt dieser Größe in der Regel vorsieht, Probleme für die kleinen Bäckereien, Metzgereien oder Floristikläden, die es derzeit im Stadtteil und den angrenzenden Ortschaften gibt. Zudem gab sie zu bedenken: „Aktuell handelt es sich bei der vorgesehenen Fläche um Weideland, also um landwirtschaftlich genutztes Gebiet.“

In die gleiche Kerbe schlug Yannick Mildner, der insbesondere die Flächenversiegelung kritisierte, die mit einem neuen Lebensmittelmarkt einhergehen würde. „Natürlich ist es gut, wenn ein Markt ortsnah entsteht“, räumte er ein. „Aber ist dieser dann auch nachhaltig?“ Auch Franz Beiwinkel merkte an: „Wir wollen doch sparsam mit Grund und Boden umgehen.“ Der Fraktionsvorsitzende der Grünen brachte deshalb eine neue Variante ins Spiel: eine Wohnbebauung auf dem Dach des Lebensmittelmarktes.

Janßen und Mildner signalisierten umgehend Zustimmung, sofern die Grünen einen entsprechenden Antrag einbringen würden. Positive Signale der anderen Fraktionen blieben dagegen weitgehend aus. Dafür sprach Christoph Zahn kurz und knapp von einer „Zumutung“. Und Jörg Knapp gab zu bedenken: „Ich gehe davon aus, dass der Vorhabenträger wenig Interesse daran hat, an diesem Standort auch noch in den Wohnungsmarkt einzusteigen.“

Die Fronten waren entsprechend klar verteilt, das Abstimmungsergebnis somit eine logische Konsequenz der vorangegangenen Debatte. fran/ü