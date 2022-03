Superhelden kämpfen für Gerechtigkeit

Heppenheim. Superman, Batman, Captain America oder X-Men kennt wohl fast jeder. Doch wer weiß schon, dass all diese Comic-Superhelden von Juden erfunden wurden? Inwiefern der Comic als Ausdrucksmittel jüdischer Erinnerung zu bewerten ist, darüber referierte jetzt Manja Altenburg online auf Einladung des Martin-Buber-Hauses. Altenburg ist Kunsthistorikerin und leitet zusammen mit Dr. Esther Graf die Agentur für jüdische Kultur.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 1930er-Jahre, so Altenburg, könne man als Geburtsstunde der Comic-Superhelden bezeichnen: Seinerzeit schufen Jerry Siegel und Joe Shuster die Figur des Superman. Die Ursprungsgeschichte, so die Referentin, habe „starke jüdische Züge“, sie verglich sie mit der biblischen Geschichte von Moses.

Die Comics werden politischer

Maja Altenburg referierte online über Comics als Mittel der jüdischen Erinnerung. © Agentur für jüdische Kultur

Während jener in einem Weidenkorb ausgesetzt wurde, wurde Superman von seinen Eltern in einem Raumschiff auf die Erde geschickt, um dessen Leben zu retten. Krypton explodiert, Superman wurde – wie einst auch Moses – in fremder Umgebung von anderen Menschen groß gezogen und kämpfte dann für das Gute. Zunehmend wurden die Superman-Comics politischer: 1940 erschien ein Comic unter der Überschrift „How Superman would end the war“, die Bildstrecke zeigt Supermans Kampf gegen die Nationalsozialisten, an dessen Ende er mit Hitler am Kragen nach Moskau fliegt, sich dort Stalin schnappt und beide zu den Vereinten Nationen bringt. Nazi-Deutschland reagierte mit dem Verbot der Superman-Comics, das SS-Kampfblatt „Das Schwarze Korps“ mit antisemitischer Hetze gegen Siegel.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach und nach folgten weitere Superhelden. Alles, so zeigte die Referentin auch anhand von Bildmaterial auf, seien sehr patriotisch gewesen, kämpften für die Gerechtigkeit und gegen die Nationalsozialisten. Captain America ist nur ein Beispiel. Im Gegensatz zu Superman ist er nicht so höflich, er schlägt – wie auf einer Zeichnung zu sehen ist – Adolf Hitler kurzerhand die Faust mitten ins Gesicht.

Willi Eisner erfand 1940 „The Spirit“. Eine Figur nur für Erwachsene, mit Anzug und Hut. Er agierte ohne Gewalt, dafür mit Humor und Ironie. Charakteristisch war seine schwarze Augenbinde. Im Comic gelingt es Eisner, dass Hitler bekehrt wird.

In den 1960er- und 1970er-Jahren gibt es einen neuen Typus von Superschurken und -helden: X.Men, Fantastic Four, Spiderman, Hulk und Co waren allesamt Mutanten. Alle werden sie gejagt wegen ihres anderen Aussehens und ihrer Superkräfte. Vor allem in den 1970er-Jahren setzen sich diese Comics immer mehr mit der Schoa auseinander.

In ihrem Vortrag griff die Referentin noch weitere Beispiele auf und unterstrich damit, wie wichtig Comics als Medium jüdischer Erinnerung und Verarbeitung sind. rid/ü

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3