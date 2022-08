Stützmauer in Ober-Laudenbach muss saniert werden

Ober-Laudenbach. Wegen dringender Sanierungsarbeiten an einer Stützmauer ist die Ober-Laudenbacher Straße im Bereich der Hausnummer 20a aktuell für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt nach Angaben des Magistrats über die Straßen In der Wolfslücke, Auf der Juhöhe, L 3120 und wird entsprechend ausgeschildert. Die Sanierungsarbeiten und die damit verbundene Sperrung werden voraussichtlich bis Freitag, 2. September, andauern. Die Sperrung erstreckt sich täglich auf den Zeitraum von 8 bis 18 Uhr. An den Wochenenden wird die Sperrung aufgehoben. red

