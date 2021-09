Neben den Feuerwehrstützpunkten in Hambach, Mittershausen und Ober-Laudenbach, der Tiefgarage an der Lehrstraße und dem Jugendzentrum Oase zählt der Sportplatz am Zentgericht mitsamt den Funktionsgebäuden zu den energetischen Sorgenkindern der Stadt.

© Sascha Lotz