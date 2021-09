Es hätte – zumindest aus Sicht vieler Heppenheimer und Besucher sowie aus Sicht der Stadtverwaltung und auch der Wirtschaftsvereinigung (HWV) – am Sonntag, 31. Oktober, so schön werden können: fast wie früher, an den vorangegangenen 17 verkaufsoffenen Halloween-Sonntagen in der Innenstadt. „An verschiedenen entsprechend geschmückten Buden wird Kunsthandwerk, Dekoratives, Kränze und Gestecke,

...