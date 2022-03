Streichquartett in der Heppenheimer Christuskirche

Heppenheim. In seiner Kammermusikreihe hat Forum Kultur zum nächsten Konzert das Minguet Quartett eingeladen. Das Ensemble, gegründet 1988, zählt den Angaben zufolge inzwischen zu den international gefragtesten Streichquartetten. Zu hören sind Werke von Mozart und Mendelssohn-Bartholdy.

Da der Kurfürstensaal als ursprünglicher Konzertort noch nicht wieder zur Verfügung steht, wurde das Konzert in die Christuskirche verlegt. Beginn ist am Freitag, 25. März, 20 Uhr.

Tickets sind im Vorverkauf auf www.forum-kultur.com oder www.adticket.de und an den bekannten Vorverkaufsstellen in Heppenheim erhältlich. Restkarten an der Abendkasse. Es gilt die 3 G-Regel. boy/ü

