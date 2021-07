Die Anwohner der B 460 in Wald-Erlenbach, Kirschhausen, Mitlechtern und Lauten-Weschnitz genossen am Wochenende ungewohnte Ruhe. Grund waren die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahnoberfläche auf der Strecke zwischen dem Abzweig nach Mittershausen und Wald-Erlenbach und die damit verbundene Vollsperrung der Bundesstraße in diesem Bereich. Das von einigen befürchtete Verkehrschaos blieb aus.

