Heppenheim. Eineinhalb Jahre vergehen in einem Künstlerleben wie im Flug. Ein Auftritt folgt dem anderen, der Terminkalender ist voll. Die Heppenheimer Schauspielerin, Sängerin und Moderatorin Miriam Umhauer (BILD: Lippert) kann davon ein Liedchen singen. „Aktuell habe ich 17 Auftritte in zwölf Tagen“, berichtete sie im Frühsommer 2019. Und so ganz nebenbei gab sie dem Nachwuchs ihrer Heimatstadt noch zweimal pro Woche Gesangsunterricht an der Musikschule. Und wenn dann noch Zeit vorhanden war, coachte sie Chöre in Sachen Bühnenpräsenz.

Neue Situation – neue Chancen

Seit fast einem Jahr ist all das coronabedingt nicht mehr möglich. Das kulturelle Leben liegt seit März 2020 brach, eine kurzzeitige Phase im Sommer des vergangenen Jahres ausgenommen. Für die meisten Künstler kommt dies einem Berufsverbot gleich. Nicht so für die 34 Jahre alte Heppenheimerin. „Ich finde, jede neue Situation bringt auch immer Chancen und neue Möglichkeiten“, sagt sie mit dem ihr eigenen Optimismus. Natürlich habe sich auch ihr Arbeitsablauf in den vergangenen elf Monaten grundlegend verändert, doch zeigt Umhauer nach wie vor Verständnis für die Einschränkungen des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens. „Auf die Bühne kann ich nicht, die Schauspielerei genießt derzeit nun mal nicht die oberste Priorität. Und das verstehe ich auch“, sagt sie.

Umso größer ist die Freude über das zweite berufliche Standbein neben der Arbeit auf der Bühne: das Coaching. Schon seit längerer Zeit schult Miriam Interessenten zu Präsenz und Stimme. Auch in verschiedenen Online-Formaten hat sie bereits hinreichend Erfahrungen gesammelt – beispielsweise mit ihrem Projekt „Miriams Kaffeesätze“, bei dem sie tägliche Video-Inspirationen anbot. Nachdem mehrere Menschen direkt an sie herangetreten seien, habe sie im vergangenen Frühjahr den Entschluss gefasst, beide Tätigkeiten zu kombinieren: „Ich hatte die Idee schon vorher im Kopf. Durch Corona wurde sie noch einmal forciert und letztlich auch in die Tat umgesetzt.“

Online-Coaching lautet seitdem das Schlagwort in Umhauers Berufsleben – entweder mit individuellen Angeboten über die Plattform Zoom oder allgemein und für jedermann zugänglich über die sozialen Netzwerke. Der Schwerpunkt der Tätigkeit hat sich dabei schnell herauskristallisiert. „In Zeiten von Kontaktverboten und Videokonferenzen stehen viele Menschen vor der ungewohnten Herausforderung, vor einer Kamera stehen und präsentieren zu müssen. Hier setze ich an.“ Durchaus zupass kämen ihr dabei die persönlichen Erfahrungen auf der Bühne, aber auch vor der Kamera. Die Kunden sehen es offenbar ähnlich, die Resonanz sei durchweg positiv.

Obendrein hat die 34-Jährige im vergangenen Jahr eine zusätzliche Ausbildung in Rhetorik und Keynote-Speaking abgeschlossen sowie sich Wissen zur unterbewussten Wirkung von Sprache, dem sogenannten Neuro-Linguistischen Programmieren, angeeignet. Letzteres soll gegen Lampenfieber helfen – eine Begleiterscheinung, die wohl viele Menschen in den vergangenen Monaten bei einer Online-Konferenz oder -Präsentation am eigenen Leib gespürt haben. „Weil einfach die Erfahrung nicht vorhanden ist“, sagt Umhauer: „Die persönliche Wirkung ist immer ein Zusammenspiel vieler Faktoren.“ Und genau da will sie mit ihren individuellen Coachings ansetzen.

„Laptop-Kamera ist ein Verstärker“

Im Gespräch erinnert die Künstlerin aus der Kreisstadt zudem daran, dass „die Wahrnehmungsspanne bei sämtlichen Online-Formaten viel kürzer ist, die Aufmerksamkeit lässt schneller nach“. Ebenfalls ein Phänomen, das wohl jeder kennengelernt hat: Während einer Online-Konferenz lässt man sich leicht und oft ablenken, nebenbei werden gerne noch andere Dinge erledigt – getreu dem Motto: „Das merken die anderen nicht.“ Doch genau das sei ein Trugschluss, sagt Miriam: „Die Kamera ist sogar ein Verstärker. Man sieht und spürt dadurch ganz genau, wie andere reagieren und sich verhalten.“

Einen grundsätzlichen Tipp hat sie deshalb für alle Menschen im Homeoffice parat: „Wichtig ist es, in einem Online-Meeting präzise und klar auf den Punkt zu kommen. Die Präsenz ist hier von großer Bedeutung. Von noch größerer übrigens, als auf der Bühne.“ fran