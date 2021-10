Starkenburgweg am Mittwoch gesperrt

Heppenheim. Die Stadtwerke Heppenheim installieren einen neuen Trinkwasserbehälter für die Wasserversorgungsanlage Starkenburg. Die Anlieferung des Behälters ist für Mittwoch, 3. November, geplant.

Da es sich um ein Transportfahrzeug mit Übermaßen handelt, muss für die gesamte Zufahrtsstrecke über den Starkenburgweg ab Kreuzung Lehrstraße/Kleiner Markt bis zum Bolzplatz unterhalb der Starkenburg der gesamte öffentliche Straßenbereich freigehalten werden.

Parkverbot strikt einhalten

Der Schwertransport wird nach aktueller Planung am frühen Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr in Heppenheim ankommen. Das für diesen Anlass eingerichtete Parkverbot auf der Zufahrtsstrecke muss demnach bereits in der Nacht vom 2. auf den 3. November strikt eingehalten werden.

Nach jetzigem Stand können die Einschränkungen am 3. November ab 12 Uhr vollständig aufgehoben werden. red

