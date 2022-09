Heppenheim. Die Stadtwerke Heppenheim reinigen alle Sinkkästen in Heppenheim und den Stadtteilen. Ab Montag, 26. September, für etwa vier Wochen werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, die Straßeneinläufe freizuhalten. Fahrzeuge sollten so abgestellt werden, dass die Reinigungsarbeiten ohne Behinderung durchgeführt werden können, heißt es in einer Mitteilung.

