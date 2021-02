Heppenheim. Neues aus dem Magistrat teilten Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) und Erste Stadträtin Christine Bender (SPD) nach der Sitzung am Mittwoch mit.

Was gibt es Neues in Sachen Kinderbetreuung?

Die Stadt steht laut Bürgermeister Burelbach kurz vor der Übernahme der Immobilie an der Beethovenstraße, in dem die Oberlin-Kindertagesstätte der evangelischen Kirchengemeinde Heilig Geist untergebracht ist. Stadt und Kirchengemeinde verhandeln aktuell über einen Erbbaurechtsvertrag. Die Einrichtung selbst soll jedoch in kirchlicher Trägerschaft bleiben. „Ursprünglich war eine Übernahme zum 1. Januar vorgesehen, das hat leider nicht ganz geklappt. Wir streben aber eine zeitnahe Einigung an“, sagt Christine Bender.

Die Stadt will die Immobilie an der Beethovenstraße, in der die Oberlin-Kindertagesstätte untergebracht ist, übernehmen. © Lotz

Neben der Übernahme der Immobilie wird derzeit auch eine Erweiterung der Kita angepeilt. „Es soll eine Machbarkeitsstudie für eine zusätzliche Kindergruppe erstellt werden“, so Burelbach.

Wie sieht es mit dem städtischen Personal in den Kitas aus?

Laut Burelbach werden rund 100 Personen, „zumeist Frauen“, in den städtischen Einrichtungen beschäftigt. In seiner jüngsten Sitzung habe der Magistrat zudem die Einstellung von zwei neuen Auszubildenden beschlossen. Sie sollen im Rahmen der sogenannten „praxisintegrierten, vergüteten Ausbildung (PivA)“ angestellt werden – eine Ausbildungsvergütung vom ersten der drei Ausbildungsjahre inklusive. Es handelt sich dabei – anders als bei der herkömmlichen Erzieher-Ausbildung mit abschließendem Anerkennungspraktikum – um eine duale Ausbildung im gewohnten Sinne. Burelbach: „Die Azubis besuchen die Fachschule und arbeiten parallel in einer städtischen Kita.“ Mit diesem neuen Ausbildungsformat will die Stadt den rückläufigen Bewerberzahlen von Anerkennungspraktikanten „proaktiv entgegenwirken“.

Wie ist der aktuelle Stand beim früheren Musikschulgebäude an der Karlstraße?

Auch hier geht es nach dem Verkauf voran. „Entsprechend dem Vergabekonzept des neuen Eigentümers wurde zwischenzeitlich die Baugenehmigung erteilt“, teilt Burelbach mit.

Wird es eine zeitnahe Bürgerbeteiligung zum Radschnellweg Darmstadt-Rhein-Neckar geben?

Wie Erste Stadträtin Christine Bender mitteilt, gibt es drei mögliche Trassen für den geplanten Radschnellweg. Ebenso wie die Infos zum Radverkehrskonzept des Kreises sind die drei Varianten auf der Homepage www.vision.kreis-bergstrasse.de einsehbar. Eine Bürgerversammlung ist laut Bender sowohl in Heppenheim als auch in Bensheim und Zwingenberg geplant – nach weiteren Gesprächen des Planungsbüros mit den betroffenen Kommunen und der Vorstellung der Pläne in den Parlamentsausschüssen.

An der Lorscher Straße (B 460) und in der Kettelerstraße wurden zuletzt einige Bäume gefällt. Warum?

Nach Angaben der städtischen Pressesprecherin Uta Nack-Domesle handelt es sich dabei um einen „normalen Vorgang der Sicherheitsvorkehrung“. Die Böschung an der B 460 befinde sich im Verantwortungsbereich von Hessen Mobil und werde von der Straßenmeisterei betreut. „Der Bauhof hat hier in Amtshilfe für Hessen Mobil fünf Bäume gefällt“, sagt Nack-Domesle. Diese Bäume seien jedoch schwer krank gewesen – die Rede ist von „Stockfäule, Pilzbefall, Totholzbildung im Kronenbereich und abgestorbenen Kronenpartien“. Bei starkem Wind, schwerem Baumbewuchs oder starken Niederschlägen hätten die Bäume deshalb zu einer großen Gefahr für die passierenden Autofahrer werden können, gibt Bender zu bedenken. Bei der Pappelfällung an der Kettelerstraße habe es sich derweil um eine private Maßnahme auf Initiative der Wohnbau Bergstraße gehandelt, sagt Uta Nack-Domesle – auch hier seien die Bäume schwer geschädigt gewesen.

Sind Ersatzpflanzungen vorgesehen?

Ja, zumindest an der Lorscher Straße. „An einem anderen Standort, etwas oberhalb der Böschung, sollen mindestens sieben neue Ulmen gepflanzt werden – auf Initiative der Stadt“, kündigt Nack-Domesle an. Die entsprechenden Pflanzen seien bereits bestellt, die Umsetzung soll schnellstmöglich erfolgen. fran