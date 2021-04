Stadt sucht Betreuer

Heppenheim. Vom 9. bis 21. August finden nach derzeitiger Planung wieder die Ferienspiele für die Heppenheimer Kinder und Jugendlichen statt. Für das zweiwöchige Programm sucht das Organisationsteam der Ferienspiele wieder motivierte Betreuer und Betreuerinnen.

Die Bewerber sollten engagiert, flexibel und belastbar sein sowie idealerweise Erfahrung in der Betreuung von Kindern oder Jugendlichen haben. Weitere Voraussetzungen sind ein Mindestalter von 16 Jahren sowie die Teilnahme an einem Vorbereitungsseminar. Dieses findet in diesem Jahr voraussichtlich online am 10. und 11. Juli statt. Das Formular zur Bewerbung ist auf der Homepage der Stadt verfügbar, Bewerbungsschluss ist am 14. Mai. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 06252-131213 oder 06252-74258. red