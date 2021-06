Stadt-Report

Skat-Treff heute später

Heppenheim. Der Skatclub Starkenburger Buben trifft sich am Dienstag, 29. Juni, zur Skatrunde aufgrund des Fußball-EM-Achtelsfinales Deutschland gegen England statt um 19 Uhr erst um 20 Uhr im Vereinslokal „Anstoß“ des FC Sportfreunde im Stadion. schl

AdUnit urban-intext1

OWK startet Wanderungen

Heppenheim. Der Odenwaldklub (OWK) Heppenheim teilt mit, dass er im Juli seine Wandertätigkeit wieder aufnehmen wird. Eine Anmeldung und die Einhaltung der Corona–Regeln seien jedoch erforderlich. In der jeweiligen Ankündigung mittels Aushang, Homepage und Pressemitteilung würden Kontaktdaten und jeweils einzuhaltende Regeln mitgeteilt. schl

„Schnullerturnen“

Sonderbach. Der TV Sonderbach bietet ab Donnerstag, 1. Juli, wieder das „Schnullerturnen“ für Kleinkinder bis zwei Jahre im Dorfgemeinschaftshaus Sonderbach an. Hierfür gibt es noch freie Plätze in der ersten Gruppe von 9 bis 10.45 Uhr und in der zweiten Gruppe von 11 bis 12.30 Uhr. Für weitere Infos steht Übungsleiterin Natasza Pieroth unter 06252/913 373 zur Verfügung. schl

Weltladen geöffnet

Heppenheim. Der Weltladen Heppenheim, Markstraße 17, ist eigenen Angaben zufolge ab sofort donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. bib

AdUnit urban-intext2