Stadt-Report

Schnullerturnen

Sonderbach. Der TV Sonderbach bietet ab Donnerstag, 1. Juli, wieder das „Schnullerturnen“ für Kleinkinder bis zwei Jahre im Dorfgemeinschaftshaus Sonderbach an. Hierfür gibt es noch freie Plätze in der ersten Gruppe von 9 bis 10.45 Uhr und in der zweiten Gruppe von 11 bis 12.30 Uhr. Für weitere Infos steht Übungsleiterin Natasza Pieroth unter 06252/913 373 zur Verfügung. schl

AdUnit urban-intext1

Weltladen geöffnet

Heppenheim. Der Weltladen Heppenheim, Markstraße 17, ist eigenen Angaben zufolge ab sofort donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. bib