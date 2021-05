Stadt-Report

Verengung auf Lorscher Straße

Heppenheim. Im Zuge der Erneuerung der Uhlandstraße werden noch bis Freitag, 28. Mai, Arbeiten am Kanalnetz und der Wasserversorgung am Knotenpunkt Uhlandstraße/Lorscher Straße (B 460) ausgeführt. Hierzu muss laut Pressemitteilung aus dem Rathaus e in Teilbereich der Lorscher Straße eingeengt werden. Der Verkehr kann weiterhin in alle Richtungen fließen, heißt es aus dem Rathaus. Allerdings ist die Zufahrt in die Uhlandstraße nicht möglich. Der Schwerverkehr von der Autobahn 5 kommend wird innerörtlich über die Bürgermeister-Kunz-Straße umgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. red

Mittelalterliche Klänge

Heppenheim. Gleich mehrere kirchenmusikalische Akzente setzt der katholische Pfarreienverbund der Kreisstadt laut Mitteilung von Thomas Meurer, Pfarrer der Kernstadtpfarrei St. Peter, am kommenden Wochenende. Am Samstag, 29. Mai, wird demnach der Gottesdienst um 18 Uhr im „Dom der Bergstraße“ von einer Schola aus Bensheim-Auerbach gestaltet, die sich auf gregorianische Gesänge spezialisiert hat. „Der gregorianische Choralgesang ist im Mittelalter entstanden. In ihm fand die tägliche Meditation biblischer Worte, wie sie in den Klöstern üblich war, ihren musikalischen Ausdruck“, teilt Meurer mit. Weiter schreibt er: „Man kann die Gregorianik durchaus als musikalisch-spirituelles Weltkulturerbe bezeichnen.“ Um die lateinischen Liedtexte besser nachvollziehen zu können, liegt ein Liedblatt mit Übersetzung und Erläuterungen aus. Am Sonntag, 30. Mai, wird der Gottesdienst in St. Peter um 10 Uhr von einem Streicher-Trio mitgestaltet. Zudem wird die kurze Arie von J. B. Bach „Jesus macht mich geistlich reich“ erklingen. Aufgrund des geltenden Hygienekonzepts sind die Plätze in der Kirche begrenzt. Ein rechtzeitiges Erscheinen zum Gottesdienst ist angeraten, da am Eingang zunächst die Kontaktdaten der Besucher erfasst werden müssen. red