Stadt-Report

Gartenabfälle verbrennen

Heppenheim. Das Verbrennen von landwirtschaftlichen und gärtnerischen Abfällen ist in Heppenheim am Samstag, den 10. April, in der Zeit zwischen 8 und 16 Uhr ausnahmsweise möglich. Die Grünabfälle dürfen auf außerhalb der in Zusammenhang bebauten Ortsteile gelegenen Grundstücken, auf denen sie anfallen, unter Einhaltung der geltenden Regelungen, verbrannt werden. Die Erlaubnis für diese Nutzfeuer ist auf diesen Termin begrenzt. Eine vorherige Anmeldung beim Ordnungsamt ist nicht erforderlich. red

Sperrung am Steinernen Weg

Heppenheim. Aufgrund der Bauarbeiten in der Uhlandstraße müssen die Zufahrten zu den Straßen „Am Steinernen Weg“ in Richtung Westen und in Richtung Bahnhof von der Lorscher Straße aus voll gesperrt werden. Dies hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Vom Bahnhof her kommend kann demnach noch auf die Lorscher Straße aufgefahren werden. Die Sperrung gilt laut Pressemitteilung bis Juni 2021. red

Geschäftsstelle macht Ferien

Heppenheim. Die Kreisgeschäftsstelle Heppenheim des Sozialverbandes VdK macht bis Sonntag, 11. April, Osterferien. Ab Montag, 12. April, ist die Geschäftsstelle wieder von Montag bis Donnerstag, jeweils 9 bis 12 Uhr, unter Telefon 06252/913 478 erreichbar. Weiterhin besteht die Möglichkeit, den VdK per Fax unter 06252/910 575 zu erreichen, nicht jedoch per E-Mail, weil diese Nachrichten in den Ferien nicht bearbeitet werden, teilt der Verband mit. In dringenden Fällen kann die Bezirksgeschäftsstelle Darmstadt unter Telefon 06151/359 980 kontaktiert werden. red