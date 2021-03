  Stadt-Report

Sprechtag für Unternehmer

Heppenheim. Die Wirtschaftsförderung Bergstraße und RKW Hessen bieten Gründern, Firmennachfolgern und Unternehmern am Dienstag, 23. März, einen Online-Sprechtag per Videokonferenz statt. Die Terminvereinbarung läuft unter 06252/68929-12. Mehr auf www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de oder www.rkw-hessen.de. red

Kurs zum Zeitmanagement

Heppenheim. Die Kreisvolkshochschule bietet am Samstag, 13. März, einen Kurs zum Thema „Zeitmanagement“ an. Der Kurs läuft von 10 bis 15 Uhr auf der vhs.cloud. Die Zugangsdaten erhalten die Teilnehmer nach der Anmeldung. Der Onlinekurs will individuelle Lösungen für Zeitprobleme erarbeiten. Weitere Informationen und Anmeldung unter 06251/172 960 oder über www.kvhs-bergstrasse.de. red

Obstbaum-Schnittkurs

Heppenheim. Der Obst-und Gartenbauverein bietet am Samstag, 13. März, wieder einen praktischen Obstbaumschnittkurs an. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften, Maskenschutz, Abstand und Eintrag in die Teilnehmerliste kann der Kurs stattfinden. Der Vorsitzende Reinhard Weichsel bittet um vorherige Anmeldung bis spätestens Freitag, 12. März. Näheres erfahren die Teilnehmer unter 06252/73115 oder 01520/2520 646. red